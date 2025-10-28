Mercato : Benatia a signé, l'OM lui annonce une mauvaise nouelle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En novembre 2023, l'OM officialisait la réorganisation de son pôle sportif et c'est à cette occasion que Medhi Benatia a rejoint le club phocéen. Nommé en tant que conseiller sportif, le Marocain s'est ainsi vu confier les clés du sportif à Marseille. Mais voilà qu'au moment de signer, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles pour Benatia.

Aujourd'hui directeur du football à l'OM, Medhi Benatia avait initialement été nommé conseiller sportif du club phocéen. « L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Medhi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Ancien pensionnaire du centre de formation olympien puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Medhi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne », faisait savoir l'OM en novembre 2023.

Une arrivée sous conditions à l'OM L'Equipe a d'ailleurs évoqué les conditions quelque peu particulières de l'arrivée de Medhi Benatia à l'OM. En effet, alors que le Marocain était auparavant intermédiaire sur des transferts, il devait attendre une année avant d'avoir une fonction officielle. C'est pour ça que le club phocéen l'a engagé comme prestataire, en tant que conseiller sportif. Et ça n'a pas été sans conséquence pour Benatia puisque l'OM lui avait expliqué que par conséquet, il ne pouvait pas avoir de subordonnés.