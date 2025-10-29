Laure Boulleau : Elle hallucine après son infidélité !

Le temps de quelques heures, Laure Boulleau a fait une infidélité à Canal+. L'ancienne joueuse du PSG a effectivement accompagné Ladji Doucouré pour un cours de sport à la Star Academy sur TF1. Et visiblement, elle a adoré partager ce moment avec les élèves de l'émission phare de TF1.
Samedi dernier lors du prime de la Star Academy, Ladji Doucouré, professeur de sport pour les élèves, a teasé un cours un peu spécial avec Laure Boulleau. L'ancienne joueur du PSG a donc fait une petite infidélité à Canal+ pour débarquer sur TF1. Mais clairement, elle ne regrette pas puisque la consultante de la chaîne cryptée a adoré le cours qu'elle a partagé avec Ladji Doucoué.
Laure Boulleau a adoré son passage à la Star Ac'
« J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’énergie. J’était contente car il y en a beaucoup qui n’avaient jamais joué. On a fait deux équipes qui s’affrontent et du coup on a senti l’esprit de compétition », a-t-elle confié sur les réseaux sociaux de la Star Academy avant de poursuivre.
«J’ai trouvé que l’énergie était folle»
« J’ai trouvé que l’énergie était folle. J’ai vu beaucoup de sourire. J’ai senti qu’ils étaient contents. Je crois qu’ils ont eu deux jours d’évaluation et j’ai senti que ça leur a fait du bien de faire d’autres choses et de ne plus penser à la pression », ajoute Laure Boulleau.