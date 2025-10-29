Laure Boulleau : Elle hallucine après son infidélité !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le temps de quelques heures, Laure Boulleau a fait une infidélité à Canal+. L'ancienne joueuse du PSG a effectivement accompagné Ladji Doucouré pour un cours de sport à la Star Academy sur TF1. Et visiblement, elle a adoré partager ce moment avec les élèves de l'émission phare de TF1.

Samedi dernier lors du prime de la Star Academy, Ladji Doucouré, professeur de sport pour les élèves, a teasé un cours un peu spécial avec Laure Boulleau. L'ancienne joueur du PSG a donc fait une petite infidélité à Canal+ pour débarquer sur TF1. Mais clairement, elle ne regrette pas puisque la consultante de la chaîne cryptée a adoré le cours qu'elle a partagé avec Ladji Doucoué.

Laure Boulleau a adoré son passage à la Star Ac' « J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’énergie. J’était contente car il y en a beaucoup qui n’avaient jamais joué. On a fait deux équipes qui s’affrontent et du coup on a senti l’esprit de compétition », a-t-elle confié sur les réseaux sociaux de la Star Academy avant de poursuivre.