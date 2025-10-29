«On s’est quitté» : La rupture annoncée par Daniel Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bien que complices durant leur collaboration dans l’After Foot, des frictions ont progressivement entaché la relation entre Jérôme Rothen, désormais à la tête de sa propre émission sur RMC, et le journaliste Daniel Riolo. Ce dernier est revenu sur sa brouille avec l’ex-joueur du PSG sur le plateau de Cyril Hanouna.

Désormais à la tête de sa propre émission sur RMC, Jérôme Rothen a débattu chaque soir pendant plusieurs années avec Daniel Riolo dans l’After Foot. Et alors que l’ancien joueur du PSG et le journaliste semblaient complices à l’antenne, il y a parfois eux des frictions entre les deux hommes, sur le plateau mais aussi en dehors. « Par moment il y a eu de grosses frictions, et ce n’était pas calculé du tout. Ces frictions-là quand vous les avez à l’antenne forcément ça se poursuit après l’émission, donc il faut le temps de digérer. Mais je ne vous cache pas qu’au bout de 5 ans, j’avais du mal à digérer certaines choses », déclarait Jérôme Rothen en 2023 sur le plateau du Buzz TV de TV Magazine.

« Ça arrive de t'embrouiller avec des collègues que tu as aimé beaucoup » Invité de l’émission « Tout beau tout neuf » sur W9 pour la sortie de son livre Le Football selon moi, Daniel Riolo est revenu sur sa brouille avec Jérôme Rothen, mentionné brièvement dans le dernier ouvrage du journaliste. « On s'est aimé, on s'est quitté, a résumé Daniel Riolo, rapporté par Télé 7 Jours. Ça arrive de t'embrouiller avec des collègues que tu as aimé beaucoup, avec qui t'as fait des choses. A un moment, j'estime que quand t'as fait beaucoup pour quelqu'un, quand tu l'as aidé, parce qu'on a bossé ensemble, on a souhaité qu'il fasse son émission… Mais en fait, je lui en veux pas du tout. C'est pas ça, c'est juste que je raconte un peu notre vie ensemble. Mais c'est deux lignes, en plus, t'es allé chercher vraiment ».