Menace de mort : La guerre est terminée avec l'OM !

Un après après son départ de l'OM pour la Russie, Mathieu Valbuena a retrouvé la France. Ainsi, en 2015, il signe... à l'OL. De quoi déclencher la colère des fans du club phocéen. Pour Valbuena, le retour au Vélodrome a été électrique et on se souvient notamment de cette poupée à son effigie qui avait été pendue. Mais voilà qu'aujourd'hui, tout cela est de l'histoire ancienne.
Le 20 septembre 2015, le Vélodrome avait réservé un accueil terrible à Mathieu Valbuena. Evoluant alors à l'OL, l'ancien de l'OM avait été pris à partie par tous les spectateurs. Certaines images avaient d'ailleurs interpellé comme cette poupée à l'image de Valbuena qui était pendue. Le message était donc clair à l'encontre de celui qui a joué à Marseille entre 2006 et 2014.
« Oh, c'est fini tout ça ! »
Le fait est que la hache de guerre entre Mathieu Valbuena et les supporters de l'OM est désormais enterrée. Malgré cette histoire de poupée pendue, la page a été tournée. En effet, dans un entretien accordé à L'Equipe, celui qui est aujourd'hui avec l'équipe B de l'Olympiakos a fait savoir : « Oh, c'est fini tout ça ! J'ai même été voir certains groupes de supporters dans leurs locaux. Et si tu me demandes mon club de coeur, c'est Marseille ».
« Ces fans m'ont tout donné »
Ayant fait la paix avec les fans de l'OM, Mathieu Valbuena a ajouté : « Ces fans m'ont tout donné. Ce sont eux qui m'ont fait devenir le mec parfois un peu insolent, un peu caractériel, le mec insouciant. L'OM, c'est un club mythique, un club qui a une histoire, un club où il est dur d'y signer, d'y durer et d'y faire 331 matches. Tu te rends compte pour quelqu'un venu du National ? ».