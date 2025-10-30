Menace de mort : La guerre est terminée avec l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un après après son départ de l'OM pour la Russie, Mathieu Valbuena a retrouvé la France. Ainsi, en 2015, il signe... à l'OL. De quoi déclencher la colère des fans du club phocéen. Pour Valbuena, le retour au Vélodrome a été électrique et on se souvient notamment de cette poupée à son effigie qui avait été pendue. Mais voilà qu'aujourd'hui, tout cela est de l'histoire ancienne.

Le 20 septembre 2015, le Vélodrome avait réservé un accueil terrible à Mathieu Valbuena. Evoluant alors à l'OL, l'ancien de l'OM avait été pris à partie par tous les spectateurs. Certaines images avaient d'ailleurs interpellé comme cette poupée à l'image de Valbuena qui était pendue. Le message était donc clair à l'encontre de celui qui a joué à Marseille entre 2006 et 2014.

« Oh, c'est fini tout ça ! » Le fait est que la hache de guerre entre Mathieu Valbuena et les supporters de l'OM est désormais enterrée. Malgré cette histoire de poupée pendue, la page a été tournée. En effet, dans un entretien accordé à L'Equipe, celui qui est aujourd'hui avec l'équipe B de l'Olympiakos a fait savoir : « Oh, c'est fini tout ça ! J'ai même été voir certains groupes de supporters dans leurs locaux. Et si tu me demandes mon club de coeur, c'est Marseille ».