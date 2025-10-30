«Cataclysme» à l'OM, Riolo hallucine !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi a été tenu en échec par le SCO d'Angers, et ce, au Vélodrome. Présent dans l'émission l'After Foot après ce match de la 10ème journée de Ligue 1, Daniel Riolo a fait un terrible constat sur le club marseillais.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au SCO d'Angers au Vélodrome ce mercredi soir. Alors qu'ils menaient 2-1, les hommes de Roberto De Zerbi ont vu leur adversaire égaliser dans les ultimes minutes de la rencontre.

«Chaque contre-attaque, il n'y avait plus personne» Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final d'OM-SCO, Daniel Riolo s'est prononcé sur la contre-performance marseillaise. « Ils te sortent une première période ca-ta-clysmique. Quand tu les regardais, t'avais l'impression de faire un saut dans le temps, un an en arrière avec les fameux matches contre Angers et Auxerre », a pesté le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.