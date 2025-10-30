Soirée historique à l’OM : La statistique de folie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Âgé de seulement 18 ans, Robinio Vaz a vécu une soirée de folie mercredi soir au stade Vélodrome contre le SCO Angers en inscrivant un doublé qui a permis à l'OM de s'en sortir avec le point du match nul. Et le jeune buteur devient ainsi le plus jeune joueur marseillais à réussir une telle performance depuis... 1947 ! Une performance historique, donc.

Lancé en début de seconde période par Roberto De Zerbi mercredi soir lors du match entre l'OM et Angers (2-2), Robinio Vaz (18 ans) a fait basculer la rencontre. Le jeune attaquant a inscrit un doublé qui a permis à son équipe d'arracher le point du match nul face à une vaillante formation angevine et a donc vécu une très belle soirée. Mais il en a également profité pour décrocher un record particulièrement ancien à l'OM...

Vaz, une première depuis 1947 En effet, du haut de ses 18 ans seulement, Robinio Vaz devient le plus jeune joueur de l’OM à inscrire un doublé en Ligue 1 depuis 1947 ! Une statistique symbolique et qui en dit long sur le potentiel du jeune buteur marseillais, qui comptabilise déjà 4 buts et 2 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1 cette saison.