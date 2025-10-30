Officiel : Un joueur à l'hôpital, l'OM annonce le verdict !

Amadou Diawara

Lors duel entre l'OM et le SCO d'Angers, qui a eu lieu ce mercredi au Vélodrome, Bilal Nadir a été victime d'un malaise. Sorti sur civière, le crack de 21 ans a été envoyé à l'hôpital pour se faire examiner. Ce jeudi matin, l'OM de Pablo Longoria a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Bilal Nadir.

Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM avait rendez-vous avec le SCO d'Angers ce mercredi soir. Au Vélodrome, le club emmené par Roberto De Zerbi a été tenu en échec par son adversaire (2-2).

OM : Victime d'un malaise, Bilal Nadir a fini à l'hôpital Entré en jeu à la 76ème minute de jeu, Bilal Nadir n'a pu jouer que 13 minutes. En effet, le numéro 26 de l'OM a été victime d'un malaise. Ayant quitté la pelouse du Vélodrome sur une civière, Bilal Nadir a été envoyé à l'hôpital pour se faire examiner. Et à en croire l'OM, les nouvelles sont bonnes.