Officiel : Un joueur à l'hôpital, l'OM annonce le verdict !

Lors duel entre l'OM et le SCO d'Angers, qui a eu lieu ce mercredi au Vélodrome, Bilal Nadir a été victime d'un malaise. Sorti sur civière, le crack de 21 ans a été envoyé à l'hôpital pour se faire examiner. Ce jeudi matin, l'OM de Pablo Longoria a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Bilal Nadir.
Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l'OM avait rendez-vous avec le SCO d'Angers ce mercredi soir. Au Vélodrome, le club emmené par Roberto De Zerbi a été tenu en échec par son adversaire (2-2).
OM : Victime d'un malaise, Bilal Nadir a fini à l'hôpital
Entré en jeu à la 76ème minute de jeu, Bilal Nadir n'a pu jouer que 13 minutes. En effet, le numéro 26 de l'OM a été victime d'un malaise. Ayant quitté la pelouse du Vélodrome sur une civière, Bilal Nadir a été envoyé à l'hôpital pour se faire examiner. Et à en croire l'OM, les nouvelles sont bonnes.
«Son état de santé est bon»
« L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier (mercredi) lors de la rencontre face au SCO d’Angers. Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet. Son état de santé est bon, et il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan. Le club remercie les équipes médicales pour leur réactivité, ainsi que les nombreux supporters pour leurs messages de soutien. De nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation », a communiqué l'OM sur son site officiel ce jeudi matin.