Transfert XXL à venir : La révélation de l'OM !

Auteur d'un doublé ce mercredi face à Angers, Robinio Vaz confirme tout son potentiel. L'OM tient un véritable phénomène avec l'attaquant de 18 ans, qui pourrait d'ailleurs à terme lui rapporter gros. En effet, les gros de Premier League pourraient lâcher un joli chèque pour Robinio Vaz et Roberto De Zerbi a d'ailleurs fait une confidence à ce propos.
Complètement amoureux de Robinio Vaz, Roberto De Zerbi lui fait de plus en plus confiance à l'OM. C'est ainsi que ce mercredi, l'attaquant de 18 ans est entré à la mi-temps face à Angers alors que le club phocéen allait mal. Et l'entrée de Vaz a tout fait basculer puisque le crack de l'OM a inscrit un doublé.
« Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League »
Robinio Vaz est le nouveau phénomène de l'OM. Et la prochaine vente XXL du club phocéen ? Après le match nul face à Angers, Roberto De Zerbi a fait une annonce à ce propos, assurant rapporté par Le Phocéen : « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe ».
« Avoir un joueur comme lui, qui presse et donne tout pour l’équipe, c’est très important »
En attendant un potentiel transfert, Robinio Vaz régale actuellement l'OM et ses coéquipiers. Matt O'Riley a notamment confié : « Il est très bon en ce moment, surtout quand il entre en jeu. On a besoin de cette énergie dans la deuxième partie du match. En première période, on manquait un peu de tout. Avoir un joueur comme lui, qui presse et donne tout pour l’équipe, c’est très important ».