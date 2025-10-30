Transfert XXL à venir : La révélation de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'un doublé ce mercredi face à Angers, Robinio Vaz confirme tout son potentiel. L'OM tient un véritable phénomène avec l'attaquant de 18 ans, qui pourrait d'ailleurs à terme lui rapporter gros. En effet, les gros de Premier League pourraient lâcher un joli chèque pour Robinio Vaz et Roberto De Zerbi a d'ailleurs fait une confidence à ce propos.

Complètement amoureux de Robinio Vaz, Roberto De Zerbi lui fait de plus en plus confiance à l'OM. C'est ainsi que ce mercredi, l'attaquant de 18 ans est entré à la mi-temps face à Angers alors que le club phocéen allait mal. Et l'entrée de Vaz a tout fait basculer puisque le crack de l'OM a inscrit un doublé.

« Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League » Robinio Vaz est le nouveau phénomène de l'OM. Et la prochaine vente XXL du club phocéen ? Après le match nul face à Angers, Roberto De Zerbi a fait une annonce à ce propos, assurant rapporté par Le Phocéen : « Il ne faut pas lui mettre de pression. Si je lui donne sa place, s’il est resté cet été, c’est parce qu’il est prêt et bon. Il joue parce qu’il est fort, pas parce qu’on pense à une future vente en Premier League. Il a déjà prouvé qu’il pouvait être un grand de cette équipe ».