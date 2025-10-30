OM - OL : La folle demande au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Endrick attise les convoitises cet hiver. Dans le dur au Real Madrid, le buteur de 19 ans ne serait pas opposé à l’idée d’un départ. L’international auriverde serait notamment dans le viseur de l’OL et de l’OM. Mais alors que le Brésilien n’a aucun temps de jeu, son entourage lui aurait fait une demande assez étonnante.

Endrick devrait être l’une des attractions sur le mercato cet hiver. L’international auriverde n’a disputé aucune minute avec le Real Madrid depuis le début de saison. Xabi Alonso ne semble pas vraiment compter sur lui. En conséquence, le Brésilien ne serait pas opposé à un départ en janvier pour se relancer. Ces dernières semaines, l’OM était annoncé sur le dossier. Mais le club phocéen ne serait plus le seul pensionnaire de Ligue 1 sur le coup.

L'OL et l'OM en guerre pour Endrick ? En effet, Fabrizio Romano a récemment fait savoir que l’OL serait tenté par l’idée de s’attacher les services d’Endrick. La formation lyonnaise aimerait offrir un nouveau renfort offensif à Paulo Fonseca, à condition que celui-ci soit abordable économiquement. Un prêt de l’attaquant du Real Madrid semblerait entrer dans le budget rhodanien.