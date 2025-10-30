De Zerbi : Le coup de gueule révélé à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Menant au score jusque dans les arrêts de jeu, l'OM a fini par se faire égaliser face à Angers (2-2). Ça fait donc deux points perdus pour le club phocéen et forcément, Roberto De Zerbi n'était pas le plus heureux de la performance de ses joueurs. A-t-il alors poussé un coup de gueule après le match ? Matt O'Riley a dévoilé le discours de l'entraîneur de l'OM.

L'OM aurait pu retrouver la tête de la Ligue 1, mais voilà que les joueurs de Roberto De Zerbi n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à Angers (2-2). Après la rencontre, l'entraîneur du club phocéen faisait notamment savoir : « Ce qui m’inquiète le plus, c’est que l’on encaisse deux buts par match depuis Le Havre… Cela fait beaucoup, malgré les circonstances. C’est difficile de gagner des matches quand on encaisse deux buts ».

« Il a dit qu’on devait faire mieux, surtout en première période » Roberto De Zerbi n'a pas apprécié ce qu'il a vu de son OM face à Angers. Interrogé sur la réaction d'après match de l'entraîneur italien, Matt O'Riley a confié, rapporté par Le Phocéen : « Qu'a dit De Zerbi après la rencontre ? Il a dit qu’on devait faire mieux, surtout en première période ».