Greenwood : La décision fracassante à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après le match nul concédé par l’OM face à Angers (2-2), Jérôme Rothen a pointé du doigt l’attitude de certains joueurs, notamment celle de Mason Greenwood et Igor Paixao, mais aussi Angel Gomes et Arthur Vermeeren. Selon lui, Roberto De Zerbi pourrait prendre des décisions fortes dans l’optique du déplacement à Auxerre samedi prochain.

Une occasion ratée. Après le match nul du PSG à Lorient (1-1), l’OM n’a pas saisi sa chance de reprendre les commandes de la Ligue 1. Les Olympiens ont été tenus en échec par Angers (2-2) à domicile, une contre-performance qui intervient quatre jours après une défaite sur la pelouse du RC Lens (2-1) et dont la responsabilité revient aux joueurs pour Jérôme Rothen.

« Quand je vois le match de Paixao et Greenwood, avec aussi peu de courses, je me dis que c’est pas la faute de De Zerbi » « Quand je vois le match de Paixao et Greenwood, avec aussi peu de courses, je me dis que c’est pas la faute de De Zerbi, c’est la faute de ces joueurs-là qui ont mal préparé leur match. Et Gomes, mais je pourrais t’en citer d’autres. Hojbjerg, on va pas me dire que c’est de la fatigue, comme Vermeeren au milieu de terrain. Il y a des attitudes sur le match d’hier qui me font dire que l’entraîneur n’est pas responsable de ça », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.