Greenwood - OM : Le gros coup de gueule en direct !

En difficulté mercredi soir lors de la réception d’Angers (2-2), Mason Greenwood a reçu le soutien de Christophe Dugarry. Ce dernier a pris sa défense, estimant qu’à la vue de ses performances depuis le début de la saison, l’ailier âgé de 24 ans avait le droit de rater un match de temps en temps et qu’il n’était pas le seul responsable de cette contre-performance.

À l’instar d’Igor Paixao, Mason Greenwood a eu du mal à s’exprimer mercredi, lors du match nul concédé par l’OM face à Angers (2-2). Toutes compétitions confondues, l’Anglais totalise tout de même déjà 8 buts et 4 passes décisives et pour Christophe Dugarry, lui tomber dessus après une mauvaise performance serait très sévère.

« Il a aussi le droit d’être moins bon » « Greenwood, si l’OM ne l’a pas depuis le début de la saison, ils sont septièmes. Il a aussi le droit d’être moins bon. C’est un artiste, il a moins couru, il a montré moins d’envie, il a joué pratiquement tous les matchs, il est décisif à tous les matchs, il est bon à tous les matchs, il a le droit d’être mauvais », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.