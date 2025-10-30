«L'OM c'est dangereux», la réponse cash d'un joueur très connu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM est aujourd'hui un club connu mondialement. Mais voilà qu'en dehors de l'Hexagone, la réputation de la formation olympienne est loin d'être la meilleure. Ancien de la maison, Mathieu Valbuena en a ainsi fait l'expérience du côté de la Grèce où il évolue actuellement. Et voilà que celui qui connait bien l'OM a été très clair face à certains préjugés.

A 41 ans, Mathieu Valbuena est toujours aujourd'hui en activité. En effet, le milieu offensif évolue du côté la Grèce, portant le maillot de l'équipe B de l'Olympiakos. Mais voilà que même 11 ans après son départ de l'OM, son passé au sein du club phocéen le suit où il est actuellement. C'est alors que Valbuena n'hésite pas à répondre cash à certains préjugés sur le club phocéen.

« Arrêtez de penser ça » Ayant passé 8 saisons sous le maillot de l'OM, Mathieu Valbuena connait donc très bien le club phocéen. Ainsi, il n'hésite pas à monter au créneau face à certaines affirmations comme il a pu le révéler pour L'Equipe : « Quand tu parles ici de Marseille, ils me disent : ''C'est dangereux, comment t'as fait ?'' Arrêtez de penser ça, c'est une ville magnifique, des supporters exceptionnels ».