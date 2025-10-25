OM - Transfert de Greenwood : Il confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison 2024-2025 avec l'OM, Mason Greenwood a vu sa cote exploser sur le marché des transferts avec notamment des clubs d'Arabie Saoudite prêts à miser gros pour le recruter. Et Fabrizio Romano, qui avait révélé ces intérêts à l'époque du mercato estival, a confirmé tout cet engouement autour du numéro 10 de l'OM.

L'OM avait misé pas moins de 30M€ durant l'été 2024 pour faire venir Mason Greenwood en provenance de Manchester United, et l'attaquant anglais a été l'un des éléments offensifs majeurs du club phocéen durant cette saison. À tel point que Greenwood a fait l'objet de nombreuses sollicitations sur le marché des transferts au cours du dernier mercato estival comme l'avait révélé Fabrizio Romano à l'époque sur DAZN, évoquant notamment des offres d'Arabie Saoudite pour l'attaquant de l'OM.

Greenwood a affolé le marché « C’est vrai qu’Al-Nassr aimerait recruter Greenwood, mais la probabilité que cette opération aboutisse est de 10%. Le prix demandé par Marseille est inaccessible, même pour Al-Nassr. Il est considéré comme un joueur essentiel dans le projet de Roberto De Zerbi », avait indiqué le journaliste en août dernier. Et il confirme de nouveau ces informations au sujet de Mason Greenwood.