Transfert d’un crack : Le Real Madrid a déjà tranché pour l’OM ?

En janvier prochain, lors du mercato hivernal, Endrick pourrait bien faire ses valises. En effet, en cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, le crack brésilien devrait être prêté. Alors que de nombreuses équipes seraient déjà sur les rangs pour l’accueillir, l’OM serait également dans le coup. Mais voilà que le Real Madrid aurait un autre plan pour l’avenir d’Endrick au lieu de l’envoyer en Ligue 1.
Avec la blessure d’Amine Gouiri et le futur départ de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN, l’OM pourrait profiter du mercato hivernal pour accueillir un nouvel attaquant. Ainsi, après avoir déjà tenté sa chance à l’été, Pablo Longoria pourrait revenir à la charge pour Endrick. Ne jouant pas au Real Madrid, le Brésilien devrait être prêté en janvier. Mais prendra-t-il pour autant la direction de l’OM ? Pas sûr…
Priorité à l’Espagne !
Le prochain départ d’Endrick se précise petit à petit. Mais où rebondira l’attaquant du Real Madrid en janvier ? Cela pourrait bien être loin de l’OM. En effet, selon les informations de CaughtOffside, la Casa Blanca aurait clairement une préférence pour envoyer Endrick dans un club espagnol plutôt qu’ailleurs en Europe.
Un départ sous conditions !
Mais voilà qu’il y aurait d’autres conditions remplir pour accueillir Endrick. C’est ce qu’a révélé ESPN. Ainsi, pour prétendre à la signature du Brésilien, il faudrait jouer en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ainsi que l’équipe évolue dans un système porté sur l’attaque. Affaire à suivre…