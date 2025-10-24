Transfert d’un crack : Le Real Madrid a déjà tranché pour l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier prochain, lors du mercato hivernal, Endrick pourrait bien faire ses valises. En effet, en cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, le crack brésilien devrait être prêté. Alors que de nombreuses équipes seraient déjà sur les rangs pour l’accueillir, l’OM serait également dans le coup. Mais voilà que le Real Madrid aurait un autre plan pour l’avenir d’Endrick au lieu de l’envoyer en Ligue 1.

Avec la blessure d’Amine Gouiri et le futur départ de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN, l’OM pourrait profiter du mercato hivernal pour accueillir un nouvel attaquant. Ainsi, après avoir déjà tenté sa chance à l’été, Pablo Longoria pourrait revenir à la charge pour Endrick. Ne jouant pas au Real Madrid, le Brésilien devrait être prêté en janvier. Mais prendra-t-il pour autant la direction de l’OM ? Pas sûr…

Priorité à l’Espagne ! Le prochain départ d’Endrick se précise petit à petit. Mais où rebondira l’attaquant du Real Madrid en janvier ? Cela pourrait bien être loin de l’OM. En effet, selon les informations de CaughtOffside, la Casa Blanca aurait clairement une préférence pour envoyer Endrick dans un club espagnol plutôt qu’ailleurs en Europe.