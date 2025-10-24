Transfert : C'est terminé, la sortie cash du PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a songé à recruter un tout nouvel arrière droit, et ce, pour permettre à Achraf Hakimi de souffler. Finalement, comme l'a reconnu Luis Enrique, le club de la capitale a décidé de ne pas recruter de doublure, préférant miser sur les joueurs qu'il a déjà à sa disposition.

Alors qu'Achraf Hakimi est le seul arrière droit de métier dans l'effectif de Luis Enrique, la direction du PSG a pensé à lui trouver une doublure lors du dernier mercato estival. Toutefois, les hautes sphères du club rouge et bleu ont finalement renoncé à l'idée de dénicher un nouveau latéral de formation côté droit. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

«Tu dois payer beaucoup d'argent pour un latéral droit...» « Si Achraf Hakimi mérite de remporter le Ballon d'Or africain ? Pour être honnête, je dois connaître le niveau des autres joueurs. Mais c'est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. C'est pour ça qu'on ne signe pas d'autre latéral droit. Il joue presque toujours et quand il ne joue pas, on a d'autres options », a avoué Luis Enrique, avant d'en remettre une couche.