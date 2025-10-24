Départ de Barcola - PSG : La signature annoncée à l’étranger !

Axel Cornic

Enorme coup du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a explosé depuis son arrivée de l’Olympique Lyonnais. Mais il a beaucoup souffert la concurrence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, ce qui pourrait lui donner des envies d’ailleurs. Surtout quand on sait que plusieurs gros clubs européens seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge.

Il y a beaucoup de talent en attaque. Peut-être beaucoup trop, puisque l’une des stars du PSG pourrait bien faire ses valises. Depuis le début de l’été, Bradley Barcola est régulièrement annoncé proche d’un possible départ. Il faut dire que le Français était passé un peu au second plan, même s’il a profité de quelques blessures depuis le début de la saison pour briller.

Barcola a la cote en Europe Ainsi, lors du dernier mercato estival plusieurs pistes prestigieuses ont été évoquées pour Barcola, notamment en Premier League et en Bundesliga. Le Bayern Munich semblait rêver de l’aligner aux côtés de son compatriote Michael Olise, tandis que de l’autre côté de la Manche c’est Liverpool qui était prêt à faire des folies pour l’arracher au PSG.