«Ce n'est pas bon» : L’OM s’est trompé avec Greenwood ?

Axel Cornic

Talent indéniable, Mason Greenwood a toujours fait parler de lui. Et pas toujours en bien, puisque l’ancien prodige de Manchester United semble surtout agacer pour son inconstance et sa nonchalance sur le terrain, avec Roberto De Zerbi qui n’a pas hésité à le piquer la saison dernière.

Pour sa première saison à Marseille, Mason Greenwood a terminé meilleurs buteur de la Ligue 1 avec 21 réalisations, à égalité avec un certain Ousmane Dembélé. Et l’attaquant de l’OM semble être reparti sur les mêmes bases, puisqu’en 13 matchs toutes compétitions confondues il totalise déjà 8 buts, dont 7 dans le Championnat français.

Greenwood, le génie exaspérant Pourtant, cela n’a absolument pas fait taire les critiques. Car Greenwood agace par sa versatilité et son comportement pas toujours irréprochable sur un terrain. Tout le monde se souvient d’ailleurs qu’en dépit de ses buts, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à le reprendre en public et même le reléguer sur le banc des remplaçants.