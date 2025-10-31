PSG : Largué par Luis Enrique, il hallucine

Axel Cornic

Véritable icône du projet QSI, Marco Verratti est également le parfait symbole du Paris Saint-Germain du passé. Celui-là même que Luis Enrique a souhaité démanteler, puisqu’il semble être à l’origine du départ de l’international italien vers le Qatar, en 2023. Mais ce dernier ne semble pas lui en tenir rigueur, bien au contraire.

Entre Marco Verratti et le PSG, ça a été le coup de foudre. Le milieu de terrain a longtemps été l’un des visages de l’équipe parisien, mais la belle histoire a connu une fin assez triste. Il est en effet sorti par la petite porte lors de l’été 2023, alors qu’un certain Luis Enrique débarquait au club.

« Luis Enrique est un excellent entraîneur » Plusieurs sources ont annoncé que c’est l’Espagnol qui aurait précipité son départ, mais Verratti ne semble pas vraiment rancunier. « C'est un excellent entraîneur. On le voit dès que Dembélé est absent et qu'on fait appel à un remplaçant qui fait tout aussi bien l'affaire, sans que l'équipe n'en souffre » a expliqué l’ancien du PSG, dans un entretien accordé à MARCA.