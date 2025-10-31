PSG : Il fait mentir tout le monde, la revanche de Verratti !

Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Jusqu'à quelques mois en arrière, ce trio du milieu de terrain qui met tout le monde d'accord actuellement, n'était certainement pas une certitude chez beaucoup de supporters du PSG. Et ce, en raison de Ruiz. Critiqué par moments, l'international espagnol a reçu le soutien de Marco Verratti qui révèle avoir toujours cru en lui.
Le Paris Saint-Germain a bouclé la signature de Fabian Ruiz à l'occasion du mercato estival 2022. Cependant, l'international espagnol n'a pas rapidement fait l'unanimité auprès du grand public. C'est d'ailleurs sous les ordres de Luis Enrique lors de la saison dernière, dans la foulée de son Euro 2024 réussi avec La Roja, que Fabian Ruiz a mis tout le monde d'accord.
«Quand j’étais à Paris, tout le monde disait que Fabian n’était pas un joueur pour le Paris Saint-Germain»
Elément clé de la conquête du PSG en Ligue des champions, Fabian Ruiz n'a jamais fait douter Marco Verratti, son coéquipier d'une saison au club de la capitale. « Je pense qu’ils ont fait une saison magnifique, surtout Fabian, Vitinha et João Neves. Fabian avait passé des moments un peu difficiles. Aujourd’hui, c’est un joueur que tout le monde respecte. Quand j’étais à Paris, tout le monde disait que Fabian n’était pas un joueur pour le Paris Saint-Germain ».
«C’est un joueur incroyable, parce qu’il sait attaquer les espaces, il a le tempo du jeu, il connaît le foot»
En interview avec Foot Mercato, Marco Verratti a révélé avoir toujours cru en Fabian Ruiz qui ne fait que voir la vérité à ceux qui avaient des idées préconçues à son sujet. « Mais je le voyais tous les jours, c’est un joueur très intelligent pour le football d’aujourd’hui, surtout dans une équipe de Luis Enrique. C’est un joueur incroyable, parce qu’il sait attaquer les espaces, il a le tempo du jeu, il connaît le foot. Ils ont été très importants pour le PSG. Dans le football d’aujourd’hui, le milieu est très important. Ils sont magnifiques dans les phases avec ou sans le ballon ».