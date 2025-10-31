PSG : Il fait mentir tout le monde, la revanche de Verratti !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Jusqu'à quelques mois en arrière, ce trio du milieu de terrain qui met tout le monde d'accord actuellement, n'était certainement pas une certitude chez beaucoup de supporters du PSG. Et ce, en raison de Ruiz. Critiqué par moments, l'international espagnol a reçu le soutien de Marco Verratti qui révèle avoir toujours cru en lui.

Le Paris Saint-Germain a bouclé la signature de Fabian Ruiz à l'occasion du mercato estival 2022. Cependant, l'international espagnol n'a pas rapidement fait l'unanimité auprès du grand public. C'est d'ailleurs sous les ordres de Luis Enrique lors de la saison dernière, dans la foulée de son Euro 2024 réussi avec La Roja, que Fabian Ruiz a mis tout le monde d'accord.

«Quand j’étais à Paris, tout le monde disait que Fabian n’était pas un joueur pour le Paris Saint-Germain» Elément clé de la conquête du PSG en Ligue des champions, Fabian Ruiz n'a jamais fait douter Marco Verratti, son coéquipier d'une saison au club de la capitale. « Je pense qu’ils ont fait une saison magnifique, surtout Fabian, Vitinha et João Neves. Fabian avait passé des moments un peu difficiles. Aujourd’hui, c’est un joueur que tout le monde respecte. Quand j’étais à Paris, tout le monde disait que Fabian n’était pas un joueur pour le Paris Saint-Germain ».