Le PSG remplace une star sans aucun regret !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un remarquable doublé samedi dernier avec le PSG sur la pelouse de Brest, Achraf Hakimi a ensuite été laissé au repos par Luis Enrique et remplacé par Illia Zabarnyi au poste de latéral droit mercredi soir à Lorient. Le coach espagnol s'est confié sur cette décision forte avec sa star marocaine, et ne regrette pas de lui avoir accordé ce repos.

Considéré comme un titulaire indiscutable du onze-type de Luis Enrique au PSG et même le meilleur latéral droit au monde actuellement, Achraf Hakimi (26 ans) est au prime de sa carrière. Il a d'ailleurs inscrit un remarquable doublé dimanche dernier en championnat sur la pelouse de Brest (3-0), avant d'être laissé au repos pour quelques jours. Hakimi a donc été numériquement remplacé par Illia Zabarnyi mercredi soir lors du match nul concédé par le PSG à Lorient (1-1), et malgré ce résultat, Luis Enrique ne regrette en rien d'avoir laissé sa star au repos.

« Pour moi ce n'est pas un problème » « Je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S'il a besoin d'un petit peu de repos, pour moi ce n'est pas un problème. Les joueurs peuvent parler avec moi ou le staff s'ils veulent du repos et on peut leur offrir un moment pour se reposer, ça dépend de chacun. Ça a été le cas l'an dernier avec Ousmane », a indiqué le coach espagnol du PSG en conférence de presse.