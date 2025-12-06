Ousmane Dembélé avec une star : Elle déballe tout des années après...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Catalogne, Ousmane Dembélé a côtoyé de grandes stars de l'histoire récente du FC Barcelone telles que Lionel Messi ou encore Gerard Piqué. Ce dernier s'est confié à Jérôme Rothen pour Rothen s'enflamme et n'a pas manqué de faire savoir à quel point tout était écrit pour Dembélé et le Ballon d'or.

L'espace d'une demi-saison, Ousmane Dembélé a fait taire tous ses détracteurs et a mis tout le monde dans sa poche dans le cadre de l'élection du Ballon d'or 2025. Avec ses 35 buts toutes compétitions confondues sous la tunique du PSG la saison dernière, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a été déterminant dans chaque trophée raflé par le club de la capitale dont la Ligue des champions ayant été élu MVP de la compétition.

«J'ai joué avec lui pendant de nombreuses années. Il avait clairement le potentiel pour le gagner» Un état de grâce et un sacre le 22 septembre dernier lors de la cérémonie du Ballon d'or que Gerard Piqué a attendu pendant plusieurs années lors de leur collaboration au FC Barcelone entre 2017 et 2022. « Est-ce que sa sa trajectoire vous surprend ? Pensez-vous qu'il méritait ce Ballon d'or ? Ousmane, j'ai joué avec lui pendant de nombreuses années. Son talent est inné, naturel, il est extrêmement rapide, mais en même temps très doué techniquement. Et oui, il avait clairement le potentiel pour le gagner, mais c'est toujours très compliqué. On parle quand même d'être le meilleur joueur du monde ».