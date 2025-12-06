Deux champions du monde à l'OM : Medhi Benatia refuse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la toute fin du dernier mercato, l'Inter a bouclé le recrutement de Manuel Akanji. La signature de l'international suisse qui arrivait de Manchester City allait forcément mettre à mal la situation sportive de Benjamin Pavard en Lombardie. Une occasion rêvée pour Medhi Benatia de passer à l'action afin de l'attirer à l'OM contrairement à l'opération Antoine Griezmann qu'il a refusé d'enclencher.

L'Olympique de Marseille a une fois de plus été particulièrement actif sur le marché des transferts à l'intersaison. Douze recrues ont été enregistrées dont le champion du monde 2018 Benjamin Pavard qui a déposé ses valises dans la cité phocéenne lors des ultimes heures du mercato après qu'un accord ait été convenu entre le directeur du football Medhi Benatia et le directeur sportif du club nerazzurro Piero Ausilio.

«Je me dis que ça poussera Pavard vers la sortie. Et je lance les choses avec Ausilio» De passage sur le plateau de l'After Foot mardi soir dans les locaux de RMC, Medhi Benatia a raconté le processus de la signature de Benjamin Pavard à l'OM. Une tentative osée surtout en raison du timing de l'opération qui s'est avérée payante. « Jusqu'à 10 jours de la fin du mercato on me dit que Pavard c'est qu'un transfert sec et que ça sort à 20M€ avec un salaire démesuré. En parallèle, j'entends une ouverture de Manchester City pour Akanji, et je sais qu'il parle avec l'Inter, donc je me dis que ça poussera Pavard vers la sortie. Et je lance les choses avec Ausilio ».