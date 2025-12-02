Antoine Dupont, le coup de foudre à l’étranger !

Axel Cornic

Les supporters du Stade Toulousain ont pu récemment fêter le retour d’Antoine Dupont, après des longs mois d’absence. Entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la rencontre de Top 14 face au Racing 92, le demi de mêlée ne veut pas se précipiter, mais tout le monde pense déjà à retour avec le XV de France.

Sans son meilleur joueur et capitaine, Fabien Galthié a rencontré des gros problèmes. Au point même que certains ont commencé à douter du XV de France, qui semble très loin des meilleures équipes actuelles, à moins de deux ans de la Coupe du monde en Australie. Mais les choses pourraient bientôt changer...

« Avec le retour du meilleur joueur de ce sport, les ambitions montent d’un cran » Car Antoine Dupont devrait sauf gros rebondissement faire son retour en sélection, avec Dan Biggar qui le craint déjà. « Ils possèdent une des lignes de trois-quarts les plus captivantes d’Europe : Dupont, Ntamack, Fickou, Depoortere, Bielle-Biarrey, Penaud, Ramos. Et avec le retour du meilleur joueur de ce sport, les ambitions montent d’un cran » a expliqué l’ancien international gallois dans The Rugby Pod.