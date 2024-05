Successeur de Mbappé : C’est raté pour la masterclass à 6M€ du PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a envoyé Xavi Simons en prêt au RB Leipzig l’été dernier dans la foulée de son retour. Et alors que Kylian Mbappé va s’en aller libre de tout contrat, il ne faudrait éventuellement pas compter sur l’international néerlandais pour le remplacer dans le couloir gauche de l’attaque si l’on en croit RMC Sport. le10sport.com fait un point sur la situation.

Xavi Simons a quitté le PSG à l’été 2022 afin de disposer d’un temps de jeu plus conséquent ailleurs, au vu de la féroce concurrence au Paris Saint-Germain. Que ce soit au PSV Eindhoven la saison passée ou bien au RB Leipzig au cours de l’exercice actuel où il a été prêté par le PSG, Simons fait l’unanimité.

Coup de tonnerre, Xavi Simons va définitivement quitter le PSG ?

le10sport.com vous révélait en avril dernier que le PSG attendait la réponse définitive du milieu offensif et attaquant latéral de 21 ans pour préparer ou non la saison prochaine en l’incluant dans ses plans. Car en effet, au moment de son prêt convenu l’été dernier avec le RB Leipzig, il a été question d’un accord passé entre les parties concernées afin que l’international néerlandais ait la main mise sur son avenir.



Ainsi, si le principal intéressé réclamait un bon de sortie au PSG à son retour de prêt, il l’obtiendrait. Et à en croire les informations de RMC Sport, il semblerait que Xavi Simons ne reviendra pas au PSG cet été. Un transfert sec à Leipzig serait dans les tuyaux et RMC assure qu’il est « certain » que Simons ne sera pas à Paris la saison prochaine.

Pas de décision finale avant la fin de la saison

Le PSG avait activé sa clause de rachat fixée à 6M€ à l’été 2023 afin de rapatrier Xavi Simons. Si jamais le club de la capitale venait à le revendre, l’indemnité du transfert sera bien plus élevée. Mais selon les informations exclusives communiquées par le10sport.com ce vendredi 10 mai, Xavi Simons n’a finalement pas tranché pour ce qui est de la suite des opérations en marge de la saison prochaine. Et aucune décision définitive sera effectuée avant la fin de la saison avec Leipzig. Le ton est donné.