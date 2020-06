Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une piste offensive de Puel fixée à... 20 000€ ?

Publié le 4 juin 2020 à 7h15 par A.M.

Intéressé par le profil de Saïd Arab (19 ans), l'AS Saint-Etienne n'aurait que 20 000€ à débourser pour s'offrir le jeune milieu de terrain. Une somme correspondant aux indemnités de formation à verser au Red Star. Toutefois, des clubs de Ligue 2 seraient passés à l'action.

En quête de jeunes renforts à fort potentiel, et surtout accessibles financièrement, l'AS Saint-Etienne a d'ores et déjà recruté Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) dont les contrats arrivaient à échéance. Désormais, Claude Puel est concentré sur le recrutement d'Adil Aouchiche, sa grande priorité. Le joueur formé au PSG n'a toujours pas signé de contrat professionnel et se retrouve donc libre de s'engager avec le club de son choix. Il aurait même déjà passé sa visite médicale à Saint-Etienne. Le dossier suivant mène à Saïd Arab (19 ans).

20 000€ à verser au Red Star pour Saïd Arab ?