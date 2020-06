Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur que Quique Setien voudrait absolument !

Régulièrement annoncé comme pouvant faire partie de la transaction pour Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio serait extrêmement apprécié par la direction barcelonaise, et Quique Setien aurait déjà approuvé ce dossier…

Étonnamment, Mattia De Sciglio intéresse beaucoup l’Europe. Pas réellement utilisé par la Juventus depuis le départ de Massimiliano Allegri, De Sciglio intéresserait quelques clubs à travers l'Europe, qui apprécieraient sa polyvalence et son expérience. Le PSG avait déjà tenté de l’inclure dans le cadre d’un échange l’hiver dernier avec Layvin Kurzawa, mais la Juventus avait finalement mis brusquement fin aux négociations. Depuis quelques semaines, un nouveau prétendant aurait fait son apparition : le FC Barcelone. L’ancien latéral du Milan AC intéresserait beaucoup le Barça, notamment en raison de sa grande polyvalence, et la Juventus pourrait décider de s’en séparer…

Quique Setien aurait déjà dit oui pour... Mattia De Sciglio