Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice accablant sur l’avenir de Thiago Silva !

Publié le 5 juin 2020 à 9h15 par H.G.

Alors que le contrat de Thiago Silva au PSG expirera au terme de la saison en cours, les dirigeants du club de la capitale auraient envoyé un signal fort au capitaine parisien quant à son avenir dans la capitale française et à la possibilité d’une prolongation de contrat.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines. Arrivant à la fin de son contrat au terme de la saison en cours, l’international brésilien de 35 ans pourrait être conduit à faire ses valises cet été à moins que Leonardo ne lui fasse prolonger son bail peu durant le mois de juin. Dans cette perspective, le10sport.com vous révélait en exclusivité en avril dernier que le directeur sportif du PSG avait proposé à celui qu’on surnomme O Monstro une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021. Toutefois, cette offre a été jugée non satisfaite par Thiago Silva et son représentant, ces derniers ayant pris la décision de la repousser. Depuis, les nouvelles se font rares quant à un éventuel prolongement du bail du Brésilien, et les dernières décisions prises par la direction parisienne n'inviteraient pas à l’optimisme quant à l’avenir de Thiago Silva à Paris.

Le PSG aurait pris la décision de se séparer du physiothérapeute de Thiago Silva !