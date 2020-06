Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar vers le Barcelone cet été ? La réponse !

Publié le 5 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar intéresserait toujours autant le FC Barcelone. Mais ce dossier n’aurait aucune chance d’aboutir cet été pour le club catalan…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité, Neymar avait songé à quitter le PSG il y a un an, et l’attaquant brésilien était d’ailleurs passé proche d’un retour au FC Barcelone. Finalement, Leonardo n’avait rien cédé dans ce feuilleton, et Neymar avait été retenu par le directeur sportif du PSG où son contrat court jusqu’en juin 2022. Mais qu’en sera-t-il pour le mercato estival à venir, alors que le Barça aurait toujours des vues sur son ancienne star ?

Neymar parti pour rester au PSG