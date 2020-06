Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Draxler serait tout tracé…

Publié le 5 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Julian Draxler qui ne semble plus être en odeur de sainteté au PSG, le Hertha Berlin aurait proposé un contrat à l’Allemand alors qu'une indemnité de transfert se dessinerait.

Arrivé à l’hiver 2017, Julian Draxler a immédiatement justifié l’investissement du PSG. Cependant, l’international allemand a souffert des arrivées successives de Kylian Mbappé et de Neymar seulement quelques mois plus tard. Repositionné en tant que milieu de terrain relayeur par la suite, Draxler ne s’est jamais imposé à ce poste et dispose d’un statut de remplaçant de luxe. Cependant, son contrat court jusqu’en juin 2021 avec le PSG, et Leonardo refuserait catégoriquement de laisser un joueur entré dans son ultime année de contrat suite aux dossiers Edinson Cavani ou encore Thiago Silva. Un départ serait dans les tuyaux et semble même se préciser.

Le Hertha Berlin serait passé à l’action