Mercato - OM : Cette nouvelle sortie fracassante sur Olivier Pickeu !

Publié le 5 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Grand favori pour occuper le poste de « head of football » de l’OM, Olivier Pickeu se fait sèchement tacler par Romain Molina, circonspect face à la situation actuelle.

Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM cherche un nouveau dirigeant qui aurait des fonctions élargies. Ainsi, le nom d'Olivier Pickeu revient avec insistance ces derniers jours pour occuper le poste de « head of football ». Une piste rapidement démontée par Romain Molina : « J'avais un doute sur Eyraud avec Garcia, mais s'il ramène Pickeu, plus de doute : ça mange très bien... C'est quoi la morale ? N'en fous pas une (merci Leclerc/Lablatinière pour les recrues à Angers), place des agents à chaque deal, parle à la presse, et t'obtiens un poste ? Quel monde de merde. » Et alors qu'Olivier Pickeu s'impatienterait compte tenu du fait qu'il n'a pas encore discuté avec Jacques-Henri Eyraud, la piste menant à l'AS Monaco refait surface. Mais là encore, Romain Molina pousse un coup de gueule.

«La propagande continue…»