Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler aurait trouvé son prochain club !

Publié le 4 juin 2020 à 19h45 par La rédaction

En difficulté au Paris Saint-Germain, l’international allemand Julian Draxler pourrait rebondir du côté du Hertha Berlin. Les deux clubs pourraient s’entendre autour de 20M€.

En grande difficulté au Paris Saint-Germain, Julian Draxler (26 ans) n’entre plus dans les plans de Thomas Tuchel. Malgré un changement de poste tenté par l’entraîneur parisien, le champion du monde 2014 n’a pas su se montrer véritablement convaincant depuis son arrivée en France en 2017. L’international allemand (51 sélections, 6 buts) est en quête de temps de jeu et espère s’assurer une place au sein la Mannschaft pour disputer le prochain Euro avec la sélection allemande. Pour satisfaire ses ambitions, l’ancien joueur de Schalke 04 s’apprêterait à retrouver la Bundesliga et à se lancer dans un nouveau challenge.

Le Hertha Berlin discute avec le PSG