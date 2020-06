Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jürgen Klopp pourrait jouer un mauvais tour au Barça !

Publié le 4 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Timo Werner attire de nombreux clubs après ses superbes performances au RB Leipzig. Pisté par le FC Barcelone, il aurait même recalé Chelsea et Manchester United au profit de Liverpool.

Il s'agit de l’un des dossiers chauds du prochain mercato : Timo Werner (24 ans), l’attaquant vedette du RB Leipzig, suscite la convoitise de nombreux cadors européens. Rien d’illogique pour l’international allemand (29 sélections, 11 buts) auteur de 32 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Mais recruter ce joueur pourrait être une belle affaire. Il faudra cependant faire vite. En effet, l’Allemand dispose d’une clause libératoire évaluée à 55M€ qui expirera le 15 juin prochain. Et les clubs intéressés, comme le FC Barcelone qui envisage Timo Werner en alternative au dossier Lautaro Martinez, peuvent déjà se rendre à l'évidence...

Werner promis à Liverpool ?