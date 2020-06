Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce forte sur l’avenir de Timo Werner !

Publié le 2 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens pour renforcer leur attaque, l’attaquant international allemand du RB Leipzig, Timo Werner, pourrait être libéré par son entraîneur Julian Nagelsmann la saison prochaine.

Timo Werner enchaîne toujours les bonnes performances. De nouveau buteur ce 1er Juin lors de la victoire de Leipzig 4-2 face à Cologne pour la 29e journée de Bundesliga, l’international allemand a ainsi porté son total de buts à 25 réalisations en 29 rencontres disputées en championnat cette saison. Très courtisé sur le marché, notamment par l’Inter Milan, le FC Barcelone ou encore Liverpool, Timo Werner pourrait quitter Leipzig la saison prochaine…

« Il n’y a rien que nous puissions faire de plus »