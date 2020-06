Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La priorité estivale de Villas-Boas est fixée à 15M€ !

Publié le 2 juin 2020 à 14h15 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas souhaiterait l’arrivée de M’Baye Niang à l’OM pour la saison prochaine, les exigences de Rennes seraient désormais connues pour le buteur sénégalais.

Disputant la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM ne pourra pas rester avec un effectif si réduit pour bien figurer sur tous les tableaux. Cet été, il va donc falloir recruter, bien que cela sera compliqué avec des moyens réduits. Néanmoins, le club phocéen a défini certaines priorités et l’une d’elles se nomme M’Baye Niang. L’attaquant de Rennes serait désiré sur la Canebière et l’intérêt serait réciproque. D’ailleurs, à en croire Nicolo Schira, l’opération Niang aurait été lancée par l’OM avec des premiers contacts avec Rennes et un contrat de 5 ans proposé à l’ancien joueur du Milan AC.

Un transfert à 15M€ '