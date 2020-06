Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de M'Baye Niang se précise...

Publié le 6 juin 2020 à 20h30 par Bernard Colas

Désireux de renforcer son attaque pour la saison prochaine, André Villas-Boas a coché le nom de M'Baye Niang. Si ce dossier s'annonce compliquer pour l'OM, le club phocéen aurait tout de même de bonnes chances de parvenir à ses fins.

Alors que l'OM devait déjà faire avec un effectif léger cette saison, il faudra injecter du sang-neuf durant le mercato estival pour faire bonne figure en Ligue des Champions à la reprise, mais cela ne sera pas simple. En effet, les caisses du club sont vides, et plusieurs gros départs sont à prévoir. Mais André Villas-Boas a tout de même l'intention de récupérer des joueurs cet été, et l'une de ses priorités se nomme M'Baye Niang. Acheté définitivement par le Stade Rennais l'année dernière pour 15 M€, l'attaquant breton a réalisé une saison satisfaisante en Bretagne avec 15 buts inscrits toutes compétitions confondues, mais l'Olympique de Marseille est loin d'avoir bouclé ce dossier selon nos informations. Comme révélé par le 10 Sport ce samedi, la direction de l'OM n'a pas entamé la moindre discussion avec les représentants du joueur, et André Villas-Boas n'a jamais échangé avec ce dernier.

M'Baye Niang semble déterminé à rejoindre Marseille

Toutefois, il est exact d'affirmer que M'Baye Niang plaît à l'OM et à son entraîneur, et l'intérêt est réciproque. Il y a quelques semaines dans le CFC , l'attaquant a d'ailleurs surpris en lançant un gros appel du pied à Jacques-Henri Eyraud : « C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir », confiait-il, avant d'évoquer l'aspect financier, un point non négligeable pour l'OM : « Si j'ai le projet sportif comme j'ai eu à Rennes, je peux baisser mon salaire parce que je vais prendre du plaisir et remporter des trophées ». Niang est donc prêt à faire un geste pour l'OM, à la différence de Rennes. Le club breton n'a pas l'intention de vendre à perte et souhaiterait récupérer au moins 18M€. Si cette somme était proposée, Nicolas Holveck devrait donc accepter le transfert de son joueur, et en interne, on préparerait déjà ce départ.

Rennes prépare déjà l'après-Niang