Mercato - OM : Pierre Ménès annonce une bonne nouvelle pour le recrutement !

Publié le 6 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité de l’OM pour cet été, M’Baye Niang serait en pleine rupture avec Julien Stéphan selon Pierre Ménès. Une aubaine pour le club marseillais ?

Si l’OM s’attend à un mercato estival agité surtout dans le sens des départs avec ses soucis financiers, un profil est évoqué avec insistance depuis plusieurs semaines pour venir renforcer le club phocéen cet été : M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais du Stade Rennais, qui sort d’une saison convaincante avec le club breton, serait la priorité d’André Villas-Boas. Et à en croire les révélations de Pierre Ménès sur son compte Twitter , l’OM aurait une vraie carte à jouer avec la situation délicate de Niang à Rennes…

« Niang et Stéphan ne veulent plus travailler ensemble »