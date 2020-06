Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut boucler une vente inattendue !

Publié le 6 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG l’été dernier en provenance d’Everton, Idrissa Gueye pourrait bien retourner en Premier League durant le mercato estival puisqu’il ferait l’objet de deux propositions.

« Je suis très très heureux au PSG, tout se passe bien. Ma famille est contente d’être là. On revient en France, avec nos habitudes et nos proches. Il n’y a pas de raison de partir. Je suis content ici et j’espère rester ici encore longtemps », indiquait Idrissa Gueye en avril dernier, affichant donc son souhait de rester encore longtemps au PSG. Arrivé pour 30M€ l’été dernier alors qu’il était vivement souhaité par Thomas Tuchel, le milieu de terrain sénégalais a livré quelques performances de haut rang ces derniers mois, et Gueye pourrait d’ailleurs quitter le PSG pour retourner d’où il vient…

Deux clubs anglais passent à l’action pour Gueye

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, deux clubs anglais de milieu de tableau sont passés à l’action en transmettant des offres au PSG pour Idrissa Gueye. Reste désormais à savoir si Leonardo optera pour un départ de l’international sénégalais qui, contrairement à d’autres milieux du PSG comme Julian Draxler ou Leandro Paredes, ne semblait pas destiné à une vente cet été.