Mercato - PSG : Angel Di Maria n’a aucun regret pour Lionel Messi

Publié le 7 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone en 2017, Angel Di Maria a fait part de son ressenti sur ce transfert avorté.

Angel Di Maria pourra se vanter d’une chose à la fin de sa carrière : avoir jouer avec les meilleurs joueurs du monde. En effet, au PSG, l’Argentin évolue avec Kylian Mbappé et Neymar, au Real Madrid, il a connu Cristiano Ronaldo et a aussi le chance de combiner avec Lionel Messi en sélection nationale. Les deux Argentins auraient d’ailleurs très bien pu se retrouver en club. En effet, ces dernières années, il a notamment été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Di Maria, mais l’affaire n’a finalement jamais abouti à quelque chose de concret. De quoi donner des regrets à El Fideo ?

« Au final, ne pas partir s’est avéré une bonne chose »