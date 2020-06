Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Neymar finalement mis en stand-by par le Barça ?

Publié le 7 juin 2020 à 0h45 par T.M.

Totalement occupé par les arrivées de Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, le FC Barcelone aurait bel et bien mis de côté de le dossier Neymar. Pour le moment…

Du côté du FC Barcelone, le dossier Neymar fait toujours parler. La question est de savoir quelle est la position réelle du club catalan au sujet de la star du PSG. Après l’échec rencontré l’été dernier, Josep Maria Bartomeu avait prévu de revenir à la charge, toutefois, avec les répercussions du coronavirus, la priorité a finalement été donnée à Lautaro Martinez. De quoi mettre un terme à ce feuilleton ? Pas sûr. En effet, ce samedi, la presse brésilienne assurait que les Blaugrana ne perdaient toujours pas espoir, comptant même encore sur André Curry, proche du clan Neymar, et ce même s’il a dernièrement été remercié par le Barça, lui qui était scout.

Pas une priorité !