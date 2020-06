Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une avancée de taille imminente dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 7 juin 2020 à 16h00 par H.G.

Annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le dossier Lautaro Martinez pourrait connaitre une avancée significatives dans les prochains jours.

À désormais 33 ans, Luis Suarez n’est plus une garantie d’avenir pour le FC Barcelone alors qu’il affiche un déclin physique clair depuis maintenant plusieurs mois. Face à cette situation, le club catalan aurait pris la décision de faire de Lautaro Martinez son successeur en l’érigeant comme la grande priorité de son mercato estival. Pour autant, la piste menant à l’attaquant argentin est parsemée d’embuches pour un Barça dont les moyens financiers sont limités, chose qui l'empêche de débourser les 111M€ de sa clause libératoire active au cours des deux premières semaines du mercato. De ce fait, le FC Barcelone négocierait depuis plusieurs semaines avec l’Inter dans l’optique de revoir à la baisse le prix de celui qu’on surnomme El Toro . Et en dépit de la position ferme affichée par les Nerazzurri , il se pourrait que les Blaugrana parviennent à leurs fins et parviennent à inclure des joueurs dans l’opération afin de faire baisser son prix, tandis que que les Lombards se résoudraient à l’idée de perdre Lautaro Martinez dans les prochaines semaines.

L’Inter devrait donner sa réponse au Barça pour Lautaro Martinez dans les prochains jours !