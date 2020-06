Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mauvaise nouvelle dans le dossier Dembélé !

Publié le 7 juin 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que Liverpool cible Ousmane Dembélé, le club anglais pourrait se raviser. Et pour cause, les pépins physiques récurrents du Français auraient refroidi les Reds.

Liverpool souhaite renforcer son secteur offensif et pense à Ousmane Dembélé. En délicatesse au Barça où il n’entre plus vraiment dans les plans de ses dirigeants, l’ancien rennais pourrait quitter la Catalogne cet été. En effet la direction du Barça qui souhaite récupérer des liquidités pour financer le transfert de Lautaro Martinez pousserait Ousmane Dembélé vers la sortie. Si la volonté du joueur de rester à Barcelone serait à obstacle à sa venue chez les Reds , ce ne serait pas le seul problème dans ce dossier.

Liverpool inquiet de l’état de santé de Dembélé