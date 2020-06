Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le divorce entre le Barça et Dembélé consommé ?

Publié le 7 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que son agent ait assuré qu’un transfert cet été n’était pas d’actualité, Ousmane Dembélé serait bel et bien amené à prendre la porte et de quitter le FC Barcelone.

Ousmane Dembélé va boucler sa troisième saison au FC Barcelone. Lors de cet exercice, le Français n’a été titularisé qu’à 3 reprises et ne compte que 5 apparitions en Liga. Gêné par les blessures, et ce depuis son arrivée en Catalogne en 2017, Dembélé n’est jamais parvenu à étaler l’étendu de son talent. Moussa Sissoko, son agent, a assuré au journaliste Bertrand Latour qu’un transfert n’était pas une solution évoquée en interne pour le mercato estival. Mais cela devrait vite évoluer.

Le Barça devrait vendre Dembélé cet été !