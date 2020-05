Foot - Mercato

Mercato : Laurent Blanc choisit du très lourd pour son avenir !

Publié le 22 mai 2020 à 19h30 par J.-G.D. mis à jour le 22 mai 2020 à 19h32

Toujours dans l’attente d’un nouveau challenge depuis son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc pourrait compter sur Jorge Mendes, super-agent, afin de lui trouver un poste d’entraîneur. Explications…

Presque quatre ans… C’est le laps de temps depuis la fin de l’aventure de Laurent Blanc au PSG. L'élimination face à Manchester City, lors des quarts de finale de la compétition (12 avril 2016), avait scellé son sort. Il faut dire que l’ancien technicien parisien avait touché un joli pactole lors de son départ (22M€). Mais depuis, plus rien. Laurent Blanc n’a jamais jugé bon de reprendre du service pendant ses quatre années passées loin des bancs, alors que Manchester United et Bordeaux, selon le10sport.com, lui faisaient les yeux doux afin de reprendre le flambeau d’Ole Gunnar Solskjær ou de Paulo Sousa. Sans réussite, à l’image de l’OL.

Laurent Blanc est passé à deux doigts de rejoindre l’OL, mais...

Comme vous l’annonçait le10Sport.com en exclusivité le 7 octobre 2019, Laurent Blanc était en pole position pour succéder à Sylvinho, remercié par l’OL après seulement quelques mois en tant qu’entraîneur. Mais les exigences de Laurent Blanc et les relations assez froides avec Juninho, directeur sportif du club, auraient refroidi Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL avait trouvé son plan B, en la personne de Rudi Garcia, d'après la récente exclusivité du 10sport.com. Une information qui s'est confirmée avec l'intronisation officielle de l'ancien entraîneur de l'OM. Laurent Blanc a donc vu une piste lui filer entre les doigts. Son agent de toujours, Jean-Pierre Bernès, n’aura pas réussi à trouver le challenge qui lui convient. Et Laurent Blanc aurait les idées claires pour son avenir, avec un lien étroit avec un certain… Jorge Mendes.

Laurent Blanc compterait sur Jorge Mendes