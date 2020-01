Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato : Bordeaux sonde Laurent Blanc !

Publié le 14 janvier 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux auraient récemment repris contact avec Laurent Blanc pour prendre la température et connaître ses prétentions salariales.

Le climat est plus que tendu du côté de Bordeaux. Depuis plusieurs semaines, la relation entre les dirigeants du club et leur entraîneur, Paulo Sousa, n’est pas au beau fixe. Et les 5 défaites lors des 6 derniers matchs (dont 4 revers consécutifs en Ligue 1) pèsent lourd dans le quotidien des Girondins, dixième du championnat. Suffisant pour que le poste de Paulo Sousa soit menacé ? Si un départ à court terme n’est pas à l’ordre du jour, le technicien portugais reste fragilisé par cette série noire et les fraîches relations avec le directeur sportif, Eduardo Macia, au coeur de ce mercato hivernal.

Trop cher pour Bordeaux

Du côté des dirigeants, en tout cas, on imagine tous les scénarii, à moyen comme à long terme. Et c’est sûrement dans la perspective d’un possible départ de Paulo Sousa que le club aurait récemment repris contact avec un certain… Laurent Blanc ! Selon nos informations, l’ancien sélectionneur des Bleus aurait été sondé par les nouveaux patrons des Girondins de Bordeaux. Des échanges qui ont rapidement permis à ces derniers de comprendre que Blanc était un poisson trop gros pour leur budget et que son retour n’était pas envisageable financièrement. Dans la short-list de l'OL lorsque les Gones cherchaient un successeur à Sylvinho, Laurent Blanc voit son nom régulièrement cité dès qu'un poste se libère, en France comme en Europe (récemment évoqué à Everton, Arsenal, Monaco ou même à Tottenham). Il n'a plus entraîné depuis 2016 et son aventure au PSG.