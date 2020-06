Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans le dossier Tonali ?

Publié le 17 juin 2020 à 11h15 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG pour la saison prochaine, l’international italien Sandro Tonali est également courtisé du côté de l’Italie, où la Juventus et l’Inter Milan se seraient aussi manifestés. Et l’Inter Milan préparerait déjà une offre…

Le dossier Sandro Tonali se complique pour Leonardo. Annoncé dans le viseur du directeur sportif brésilien pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine, l’international italien de Brescia figure également dans le viseur de l’Inter Milan ainsi que la Juventus. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Sandro Tonali est en route pour l’Inter Milan, et Marotta aurait déjà réfléchit à l’offre qu’il pourrait proposer à Brescia pour attirer la pépite italienne…

Un prêt de deux ans envisagé ?