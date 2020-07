Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gérard Lopez prépare un énorme coup de balai à 150M€ !

Publié le 14 juillet 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Comme l'été dernier, le LOSC devrait vendre plusieurs joueurs et récupérer un énorme chèque. Après avoir réussi à encaisser 165M€ il y a un an, le club nordiste pourrait bien se rapprocher sérieusement de cette somme.

Ce n'est un secret pour personne, le projet du LOSC repose entièrement sur du trading de joueurs. Et cela tombe bien puisque les Lillois possèdent probablement l'un des plus grands experts du football européens avec Luis Campos. Après avoir fait ses preuves à l'AS Monaco, il excelle au LOSC depuis le rachat du club par Gérard Lopez. En témoigne la vente de Rafael Leao au Milan AC pour 23M€ seulement quelques mois après son arrivée libre. Malgré tout, le coup le plus impressionnant du dirigeant portugais est évidemment le transfert de Nicolas Pépé, recruté pour 10M€ et revendu deux ans plus tard huit fois plus cher à Arsenal qui a donc dépensé 80M€ pour s'offrir l'international ivoirien. Un record qui pourrait très prochainement tomber...

Gabriel-Osimhen, le duo à 105M€

En effet, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, le LOSC va refaire le coup avec Victor Osimhen. Recruté pour 14M€ l'été dernier, le Nigérian fait l'objet d'une offre de 80M€ de la part de Naples. L'Equipe confirme la tendance dans ses colonnes, ajoutant un petit million d'euros afin que le record de Nicolas Pépé soit battu. Et ce n'est pas tout puisque le club italien compte bel et bien réaliser un coup double dans ce dossier avec Gabriel dont la vente devrait avoisiner les 25M€, bonus compris. Au total, le LOSC pourrait donc encaisser 105M€ dans cette opération. Un montant qui permettra au Lillois de passer sans encombre devant la DNCG. D'autant plus que d'autres ventes pour intervenir.

Ikoné, Maignan, Celik... les autres départs