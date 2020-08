Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent de Thiago Silva monte au créneau sur la question du salaire !

Publié le 31 août 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que certaines spéculations font état d’un refus de Thiago Silva de baisser son salaire pour rester au PSG, l’agent du nouveau défenseur de Chelsea livre sa version des faits.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Thiago Silva s’est officiel engagé avec Chelsea vendredi. Pourtant, ces derniers jours, Leonardo aurait tenté de le prolonger à la dernière minute, après avoir pourtant signifié au défenseur brésilien il y a deux mois qu’il ne souhaitait pas le conserver au PSG. Et l’agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto, indique dans les colonnes de L’Equipe que la question du salaire n’a absolument pas été la raison de son refus de prolonger au PSG.

« On n’a jamais parlé d’argent »