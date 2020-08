Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva fait toujours l’unanimité !

Publié le 31 août 2020 à 1h45 par Th.B.

Que ce soit au PSG ou à Chelsea, son nouveau club, Thiago Silva est toujours respecté et reconnu. Entraîneur des Blues, Frank Lampard n’en a dit que du bien.

Pourtant ouvert à une prolongation de contrat, Thiago Silva n’a pas eu le contrat souhaité de la part de Leonardo avant que le directeur sportif du PSG revienne à la charge mardi dernier, moment où le Brésilien s’était déjà mis d’accord avec Chelsea comme son agent l’a assuré à L’Équipe. Et alors qu’il s’est engagé avec Chelsea pour une durée d’un an, Thiago Silva ferait déjà fureur chez les Blues où il semble être dans les grâces de Frank Lampard.

« Nous avons affaire à un joueur que je connais très bien »