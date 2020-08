Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est toujours ouverte pour Thiago Alcantara !

Publié le 30 août 2020 à 23h15 par Th.B.

Alors que Liverpool semble être le grand favori à la signature de Thiago Alcantara, les Reds n’auraient toujours pas formulé une offre intéressante aux yeux du Bayern Munich. De quoi permettre au PSG de tenter le tout pour le tout.

Lors de la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Leonardo a pu témoigner de toute la classe de Thiago Alcantara. À 29 ans, l’international espagnol souhaite se lancer un nouveau challenge et semble se diriger vers l’Angleterre ou Arsenal, Manchester City et surtout Liverpool seraient sur les rangs. Comme le10sport.com vous l’avait révélé le 1er août dernier, le PSG s’intéresse au profil du milieu de terrain qui pourrait quitter le Bayern Munich contre un chèque de 30M€, étant sous contrat jusqu’en juin 2021. Et d’après le champion d’Europe, une offre suffisante n’a pas encore été formulée.

« J’attends une offre pour lui dans les prochains jours »